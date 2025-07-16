Макрон отклонил план Трампа о совместной закупке оружия для Украины у США

Издание отмечает, что во время встречи генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом Франция не была упомянута среди стран, готовых участвовать в данной инициативе. Французский лидер Эмманюэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейские государства усиливали свои оборонные возможности через закупки у собственных производителей.
По словам двух информированных французских чиновников, именно из-за этого Париж отказался поддерживать закупку американского оружия для Украины.
Напомним, что хитроумный план главы Белого дома, где вся Европа за свои деньги покупает у США оружие для Украины, был воспринят европейцами неоднозначно. К примеру, Чехия уже отказалась в этом участвовать, но пообещала помогать боеприпасами. Зато Германия в восторге от такой идеи. Берлин уже покупает у Штатов две системы Patriot, чтобы потом подарить их Киеву.