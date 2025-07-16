Макрон отклонил план Трампа о совместной закупке оружия для Украины у США

Напомним, что хитроумный план главы Белого дома, где вся Европа за свои деньги покупает у США оружие для Украины, был воспринят европейцами неоднозначно. К примеру, Чехия уже отказалась в этом участвовать, но пообещала помогать боеприпасами. Зато Германия в восторге от такой идеи. Берлин уже покупает у Штатов две системы Patriot, чтобы потом подарить их Киеву.