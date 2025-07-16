Нашлась порядочная страна и заблокировала «идиотский пакет» санкций ЕС против России

Эстонка в ультимативном тоне заявила: «Им был дан крайний срок до конца августа, чтобы выполнить это требование. Тогда вопрос в том, как мы будем реагировать, если эти рекомендации не будут выполнены? И когда мы слышим, что, например, семь лидеров оппозиции из восьми были посажены в тюрьму, это на самом деле не соответствует, как вы знаете, первому пункту, на который я указала».