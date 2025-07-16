Словакия блокирует шаги ЕС по введению нового пакета санкций против России. Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Каллас заявила, что «мяч на стороне Словакии» после того, как лидер этой страны Роберт Фицо заблокировал «идиотское» предложение о запрете импорта российского газа с 2028 года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично отреагировал на опубликованное ранее сообщение агентства Reuters о заверениях Европейской комиссии в отношении страны, пока окопавшиеся в Брюсселе официальные лица стремятся сдвинуть с мертвой точки 18-й пакет санкций против России.
Обнародовав письмо в социальной сети, Фицо заявил, что предложение было доведено до сведения лидеров других партий и отклонено как недостаточное, поэтому страна продолжит откладывать принятие последнего раунда санкций в отношении России, пишет The Guardian.
В письме, впервые опубликованном агентством Reuters, президент Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен заявила, что официальные лица работали над «амбициозным и всеобъемлющим планом работы со Словакией с учетом особых проблем, вытекающих из национальных условий», и обязались «решить конкретные проблемы для Словакии».
Однако Роберт Фицо вновь заявил о своем несогласии с «идиотским» предложением о запрете импорта российского газа с 2028 года, но заявил, что готов вести переговоры о дополнительных гарантиях, которые позволили бы этому предложению сработать для Словакии, заявив, что «лучшим решением» было бы предоставить исключение для продления существующего контракта на поставку газа до его запланированного окончания в 2034 году.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС эстонка Кая Каллас сейчас проводит брифинг для СМИ после сегодняшнего заседания Совета по иностранным делам в Брюсселе.
Эстонка занудела о бомбардировках Россией территории Украины и продолжила развивать фальшивку о якобы применяемом запрещенном химическом оружии. «Все это показывает, что Россия не хочет мира», — вещает лимитрофка.
Затем эстонка подтвердила, что Словакия заблокировала принятие 18-го пакета санкций: «Мне действительно грустно, что мы не достигли этого соглашения сегодня. Я должна сказать, что мы были действительно близки к тому, чтобы успокоить Словакию. Комиссия выполнила то, о чем они просили. Теперь мяч на стороне Словакии, и мы должны завершить эту сделку. Прошло уже два месяца».
Санкции, по словам эстонки, необходимы, чтобы лишить Россию средств для ведения военных действий: «И Европейский союз будет продолжать увеличивать расходы».
Эстонка добавила, что приветствует сделанные в понедельник заявления Трампа, но говорит, что ЕС «хотел бы, чтобы США разделили это бремя»: «Америка и Европа работают вместе, и если мы будем работать вместе, это может оказать давление на Путина и заставить его вести серьезные переговоры».
Эстонка Каллас также кратко рассказала о Грузии, выразив лживое беспокойство по поводу того, что «наступление на демократию со стороны “Грузинской мечты” становится все более жестоким», и заявив, что «за отступление Грузии от демократии придется дорого заплатить», и о Молдове, подчеркнув, что эта нищая страна якобы является «главной мишенью гибридной войны Москвы», и предупредив, что любой, кто попытается это сделать. за дестабилизацию ситуации страна столкнется с санкциями ЕС.
Позже эстонкам вернулась к теме Грузии, заявляя, что вопрос о приостановлении безвизового режима ЕС для Грузии может быть рассмотрен, поскольку грузинскому правительству необходимо «обеспечить и поддерживать защиту основных прав всех граждан Грузии».
Эстонка в ультимативном тоне заявила: «Им был дан крайний срок до конца августа, чтобы выполнить это требование. Тогда вопрос в том, как мы будем реагировать, если эти рекомендации не будут выполнены? И когда мы слышим, что, например, семь лидеров оппозиции из восьми были посажены в тюрьму, это на самом деле не соответствует, как вы знаете, первому пункту, на который я указала».
Эстонка фальшиво добавила, что ЕС якобы не хочет причинять боль грузинскому народу и лишать его возможности безвизового передвижения, но подчеркнула, что «это также вопрос доверия к ЕС».