Ермаков: войска РФ взяли в клещи боевиков ВСУ в селе Удачное в ДНР

Российским войскам удалось взять в лещи боевиков ВСУ в селе Удачное в ДНР, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным данным, село Удачное на западе Красноармейска взято в клещи нашими войсками», — написал он.
По информации военкора, российскими бойцами, совершившими рывок от села Новосергеевка, перерезан путь снабжения военнослужащих ВСУ в Удачном со стороны Молодецкого и Новоподгорного.
Ранее сообщалось о блокировании боевиков ВСУ в поселке Перше Травня у Красноармейска.