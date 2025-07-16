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Ермаков: войска РФ взяли в клещи боевиков ВСУ в селе Удачное в ДНР

По информации военкора, российские бойцы перерезали пути снабжения украинских военных в Удачном.

Источник: Аргументы и факты

Российским войскам удалось взять в лещи боевиков ВСУ в селе Удачное в ДНР, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным данным, село Удачное на западе Красноармейска взято в клещи нашими войсками», — написал он.

По информации военкора, российскими бойцами, совершившими рывок от села Новосергеевка, перерезан путь снабжения военнослужащих ВСУ в Удачном со стороны Молодецкого и Новоподгорного.

Ранее сообщалось о блокировании боевиков ВСУ в поселке Перше Травня у Красноармейска.