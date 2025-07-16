Стремление команды Трампа утаить досье педофила Эпштейна вызвало скандал

«Мы собираемся бороться за то, чтобы Америка снова была в безопасности», — сказала она по другой теме. «Мы сражаемся вместе, как команда. Это то, что сейчас так важно. Мы ведем войну с наркотиками. Мы ведем войну с торговлей людьми, у нас есть картели в этой стране… У нас также есть иностранные противники по всему миру, и мы все собираемся работать вместе, как одна команда». Отвечая на вопрос о предыдущих замечаниях Трампа о том, что она должна обнародовать любые файлы, которые, по ее мнению, являются «заслуживающими доверия», Бонди добавила: «Сегодня наша служебная записка говорит сама за себя. Мы свяжемся с вами по всем остальным вопросам. Я еще не ознакомилась со всеми его сегодняшними заявлениями».