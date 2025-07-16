Стремление команды Трампа утаить досье педофила Эпштейна вызвало скандал

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призывает обнародовать скандальное досье педофильского преступника Эпштейна на фоне негативной реакции. А зарвавшийся и завравшийся президент Трамп столкнулся с растущим недовольством решением его генерального прокурора Пэм Бонди утаить информацию с компроматом.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал министерство юстиции обнародовать документы, связанные с опальным финансистом Джеффри Эпштейном, порвав с Дональдом Трампом из-за вопроса, который взбудоражил правых сторонников американского президента, пишет The Guardian.
Возник редкий момент разногласий между Трампом и спикером, главным его союзником на Капитолийском холме, когда президент США столкнулся с растущей негативной реакцией консерваторов, которые ожидали, что он обнародует все, что известно об Эпштейне, который покончил с собой в 2019 году, находясь под федеральным арестом, когда ему предъявили обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.
На прошлой неделе американское министерство юстиции объявило, что смерть главаря педофильской банды сильных мира сего была самоубийством и что, несмотря на теории заговора, утверждающие обратное, список его клиентов не был обнародован и дальнейших сведений по этому делу не поступало. Консервативные союзники президента с тех пор критиковали Трампа и генерального прокурора Пэм Бонди за непрозрачное ведение дела.
«Это очень деликатная тема, но мы должны рассказать обо всем, и пусть люди сами решают, — сказал Майк Джонсон Бенни Джонсону, правому подкастеру, в интервью, опубликованном во вторник. — Я согласен с мнением, что нам нужно рассказать об этом».
Ссылаясь на комментарий генпрокурора Бонди, сделанный в интервью Fox News в этом году, о том, что список клиентов Эпштейна «прямо сейчас лежит у меня на столе для ознакомления», Джонсон сказал: "Она должна выступить и объяснить это всем.
«Нам нужно, чтобы Министерство юстиции сосредоточилось на основных приоритетах. Так что давайте разберемся с этим вопросом», — добавил спикер Палаты представителей США.
Ранее в тот же день республиканцы проголосовали против попытки демократов включить в законодательство формулировку, которая требовала бы обнародования файлов, связанных с делом Эпштейна, пишет The Guardian. Но партия меньшинства полна решимости сохранить этот вопрос в силе, и демократы в юридическом комитете Палаты представителей потребовали, чтобы его председатель-республиканец, союзник Трампа Джим Джордан, провел слушания с Бонди и ее заместителем, а также руководителями ФБР, чтобы ответить на вопросы об Эпштейне.
Трамп попытался подавить возмущение, которое вызвало в среде движения Maga («Сделаем Америку снова великой») заключение Министерства юстиции. В минувшие выходные он написал в социальной сети Truth: «Год назад наша страна была МЕРТВА, а сейчас это самая “ГОРЯЧАЯ” страна в мире. Давайте так и оставим все как есть и не будем тратить время и энергию на Джеффри Эпштейна, человека, до которого никому нет дела».
Отбывая из Белого дома в Питтсбург ранее во вторник, Трамп выступил в защиту прокурора Бонди, но намекнул, что могут быть представлены дополнительные документы. «Она справилась с этим очень хорошо, и все будет зависеть от нее. Все, что она сочтет заслуживающим доверия, она должна обнародовать», — сказал он.
Выступая во вторник в интервью NBC News, Бонди спросили о разочаровании в связи с тем, что ее департамент занимается расследованием дела Эпштейна.
«Мы собираемся бороться за то, чтобы Америка снова была в безопасности», — сказала она по другой теме. «Мы сражаемся вместе, как команда. Это то, что сейчас так важно. Мы ведем войну с наркотиками. Мы ведем войну с торговлей людьми, у нас есть картели в этой стране… У нас также есть иностранные противники по всему миру, и мы все собираемся работать вместе, как одна команда». Отвечая на вопрос о предыдущих замечаниях Трампа о том, что она должна обнародовать любые файлы, которые, по ее мнению, являются «заслуживающими доверия», Бонди добавила: «Сегодня наша служебная записка говорит сама за себя. Мы свяжемся с вами по всем остальным вопросам. Я еще не ознакомилась со всеми его сегодняшними заявлениями».
Ранее на пресс-конференции, посвященной борьбе с наркотиками, Бонди отказалась отвечать на вопросы об Эпштейне. «Сегодня мы поговорим о передозировках фентанила по всей нашей стране и о людях, которые потеряли близких из-за фентанила», — сказала она. «Это то послание, которое мы собрались здесь сегодня, чтобы передать. Не про Эпштейна. Не будем говорить об Эпштейне».