«‎Начала догадываться?» Захарова подколола Каллас, которая разгадала трюк Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что на встрече с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Белом доме Америка и ЕС договорились о поставках оружия Украине. Соглашение предусматривает, что отправка будет осуществляться при условии, что альянс возместит Штатам полную стоимость этого оружия. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление Трампа, отметив, что американский лидер пытается играть на двух фронтах, однако действия Вашингтона не повлияют на ход СВО.