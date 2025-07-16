Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Ракова ушла с поста главного советника нижегородского губернатора

Она будет работать на другой должности в Москве.

Источник: Страница Марина Раковой/VK

Главный советник губернатора Нижегородской области Марина Ракова сообщила о переходе на новую должность в Москву.

В новую должность в Институте экономики Москвы Марина Ракова вступит 16 июля. Она будет вести направление исследований крупнейших российских городов и агломераций по аспектам устойчивого развития.

Экс-советник назвала свой 6,5-летний отрезок пути в нижегородском правительстве удивительно насыщенным. Марина Ракова выразила благодарность руководителю и коллегам, отметив, что обрела в столице Приволжья второй дом.

Напомним, что на пост советника главы региона Марина Ракова была назначена в 2024 году. До этого она занимала кресло руководителя нижегородского минграда.

Ранее мы писали, что глава Шахунского округа Олег Дахно досрочно покинул свой пост.