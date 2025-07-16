Марина Ракова ушла с поста главного советника нижегородского губернатора

Главный советник губернатора Нижегородской области Марина Ракова сообщила о переходе на новую должность в Москву.
В новую должность в Институте экономики Москвы Марина Ракова вступит 16 июля. Она будет вести направление исследований крупнейших российских городов и агломераций по аспектам устойчивого развития.
Экс-советник назвала свой 6,5-летний отрезок пути в нижегородском правительстве удивительно насыщенным. Марина Ракова выразила благодарность руководителю и коллегам, отметив, что обрела в столице Приволжья второй дом.
Напомним, что на пост советника главы региона Марина Ракова была назначена в 2024 году. До этого она занимала кресло руководителя нижегородского минграда.
Ранее мы писали, что глава Шахунского округа Олег Дахно досрочно покинул свой пост.