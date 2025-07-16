Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Франция отказалась закупать оружие для Украины у США

Париж намерен развивать собственное производство оружия, отмечает издание.

Источник: Аргументы и факты

Франция не будет закупать оружие у США для Украины, сообщает газета Politico.

Уточняется, что президент Франции Эммануэль Макрон уже давно призывает Европу развивать собственную оборонную промышленность и закупать вооружение у себя. Однако это требует дополнительных средств, которых у Франции не хватает.

«По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», — пишет издание со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников.

Аналогичную позицию занимает и Чехия, которая также отказалась участвовать в инициативе по закупке вооружений у США. При этом Нидерланды и Дания выразили готовность закупить оружие у США по плану, предложенному президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр обороны страны Борис Писториус сообщил, что Германия планирует участвовать в приобретении «более трёх» систем Patriot для киевского режима.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше