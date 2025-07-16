«Вели себя варварски»: мигрантов начали депортировать в самую экзотическую страну Африки

Том Хоман, глава пограничной службы США, заявил на прошлой неделе, что не знает, что случилось с восемью мужчинами, депортированными в Южный Судан, заявив: «Если бы мы перевезли кого-то в Судан, они могли бы пробыть там неделю и уехать, я не знаю».