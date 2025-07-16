«Вели себя варварски»: мигрантов начали депортировать в самую экзотическую страну Африки

Администрация Трампа депортировала пятерых мигрантов в Королевство Эсватини на юге Африки. Сообщение о депортации выходцев из Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Кубы и Йемена появилось после того, как в этом месяце в Южный Судан были отправлены еще восемь человек.
Самолет с иммигрантами, депортированными из США, приземлился в Эсватини, объявило министерство внутренней безопасности после того, как Верховный суд отменил ограничения на депортацию мигрантов в третьи страны, пишет The Guardian.
В своем посте в Интернете представитель Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин назвала имена пятерых депортированных из Вьетнама, Ямайки, Лаоса, Кубы и Йемена и сообщила, что они были осуждены за преступления, варьирующиеся от изнасилования малолетнего до убийства.
«Благополучно приземлился самолет для депортации из третьей страны в Эсватини на юге Африки. Этот рейс доставил людей, которые вели себя настолько по-варварски, что их родные страны отказались принимать их обратно», — сообщает Маклафлин.
В конце июня Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа возобновить депортацию мигрантов в другие страны, не давая им возможности продемонстрировать, с каким вредом они могут столкнуться. Это решение принесло правительству победу в его агрессивном стремлении к массовым депортациям.
Как напоминает The Guardian, 4 июля США завершили депортацию восьми других мигрантов в охваченный конфликтом Южный Судан. В мае мужчины были отправлены рейсом в Южный Судан через базу в Джибути, где их содержали в переоборудованном транспортном контейнере.
Том Хоман, глава пограничной службы США, заявил на прошлой неделе, что не знает, что случилось с восемью мужчинами, депортированными в Южный Судан, заявив: «Если бы мы перевезли кого-то в Судан, они могли бы пробыть там неделю и уехать, я не знаю».
Ранее в этом месяце высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил в служебной записке, что иммиграционные чиновники могут депортировать мигрантов в страны, отличные от их родины, уведомив их об этом всего за шесть часов.
Иммиграционная и таможенная служба США (Ice), как правило, ждет не менее 24 часов, чтобы депортировать кого-либо после уведомления об их высылке в так называемую «третью страну», говорится в служебной записке исполняющего обязанности директора агентства Тодда Лайонса от 9 июля.
Однако Ice может выслать их в так называемую «третью страну» с уведомлением всего за шесть часов «при чрезвычайных обстоятельствах», говорится в памятке, при условии, что этому лицу будет предоставлена возможность поговорить с адвокатом.
В меморандуме говорилось, что мигранты могут быть отправлены в страны, которые обязались не преследовать и не пытать их «без необходимости дальнейших процедур». Новая политика Ice предполагает, что администрация Трампа может быстро начать отправлять мигрантов в страны по всему миру, отмечает The Guardian.
Защитники прав человека подняли вопрос о надлежащей правовой процедуре и других проблемах, связанных с иммиграционной политикой Трампа, которую его администрация рассматривает как меры, направленные на улучшение внутренней безопасности.
Эсватини — последняя абсолютная монархия в Африке, с 1986 года правит король Мсвати III. Как пишет The Guardian, этого 57-летнего правителя критикуют за его расточительный образ жизни и обвиняют в нарушениях прав человека. Его страна, ранее известная как Свазиленд, не имеет выхода к морю из-за окружающих ее соседей — Южной Африки и Мозамбика.