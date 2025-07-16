Экс-генпрокурор обвинил власти Молдавии в захвате правовой системы

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Власти в Молдавии захватили в подчинение всю правовую систему страны, начав с прокуратуры и заканчивая адвокатурой, заявил бывший генеральный прокурор республики, один из лидеров оппозиционного блока «Альтернатива» Александр Стояногло.
Союз адвокатов Молдавии 12 июля объявил о начале всеобщей забастовки со вторника в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в «политически подчиненную структуру», подчеркнуло объединение. Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, — запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в эту комиссию, а также в лицензионную комиссию, что усиливает государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, а также отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии «Действие и солидарность» (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента.
«Начали с прокуратуры. Заканчивают адвокатурой. Не реформировали ничего. Захватили всё… исподтишка, по накатанным схемам, с помощью тех же сетевых псевдореформаторов, в спешке, без консультаций. Именно так поступают не реформаторы, а приручители. Ни один ключевой институт не избежал длинной руки этой власти. Потому что им нужна не справедливость, а подчинение», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Экс-генпрокурор отметил, что разницу между нынешней властью и правовым государством определяет именно то, что они уничтожили: независимость тех, кто защищает права других. «Для этой власти сценарий всегда был один и тот же: сначала — прокуратура и высший совет прокуроров, затем — высший совет магистратуры, высшая судебная палата, а дальше — все ключевые институты государства. Один за другим их отключали от автономии и подключали к партийному интересу. За четыре года они методично прошлись по всему, что должно было оставаться независимым в этой стране. Адвокатура была последним рубежом. Теперь и его нет», — подчеркнул он.
Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.