Экс-генпрокурор обвинил власти Молдавии в захвате правовой системы

Экс-генпрокурор отметил, что разницу между нынешней властью и правовым государством определяет именно то, что они уничтожили: независимость тех, кто защищает права других. «Для этой власти сценарий всегда был один и тот же: сначала — прокуратура и высший совет прокуроров, затем — высший совет магистратуры, высшая судебная палата, а дальше — все ключевые институты государства. Один за другим их отключали от автономии и подключали к партийному интересу. За четыре года они методично прошлись по всему, что должно было оставаться независимым в этой стране. Адвокатура была последним рубежом. Теперь и его нет», — подчеркнул он.