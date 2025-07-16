Карт-бланш для Путина: В Киеве предрекли капитуляцию Зеленского этим летом

Напомним, что президент США заявил, что Россия должна заключить мирный договор с Украиной в течение 50 дней, а Штаты тем временем пошлют Киеву системы ПВО Patriot. Проблема в том, что добираться они туда будут долго. Он также предложил Европе закупать оружие у Америки для дальнейшей передачи ВСУ, но Франция с Чехией сразу отказались от его идеи. Владимир Зеленский отмечал, что свои кошельки достали пока только Германия и Норвегия.