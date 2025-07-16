Карт-бланш для Путина: В Киеве предрекли капитуляцию Зеленского этим летом

«Собственно, что и требовалось доказать. Первая поставка Patriot из Германии может произойти “через несколько месяцев”. То есть, уже после срока, отведённого Трампом на заключение перемирия», — написано в публикации.
Он подчеркнул, что таким образом Кремль получает не только возможность изматывать украинскую оборону на передовой, но и наносить удары по тыловым районам без особого сопротивления. Нардеп подчеркнул, что своим решением глава Белого дома прогнёт Зеленского, чтобы тот капитулировал, но не смог потом обвинить в этом США.
«(Президент РФ Владимир) Путин получает не только карт-бланш на истощение украинской обороны на линии фронта, но и на любые удары по тылу», — заключил Дубинский.
Напомним, что президент США заявил, что Россия должна заключить мирный договор с Украиной в течение 50 дней, а Штаты тем временем пошлют Киеву системы ПВО Patriot. Проблема в том, что добираться они туда будут долго. Он также предложил Европе закупать оружие у Америки для дальнейшей передачи ВСУ, но Франция с Чехией сразу отказались от его идеи. Владимир Зеленский отмечал, что свои кошельки достали пока только Германия и Норвегия.