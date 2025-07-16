На Западе заметили необычную деталь в отношении Трампа к Путину

«Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины», — поделился своей точкой зрения автор публикации.