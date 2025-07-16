На Западе заметили необычную деталь в отношении Трампа к Путину

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп только публично изменил отношение к российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Conversation.
«Трамп может сказать, что он “разочарован” Путиным, но он не назвал его агрессором. На самом деле, в какой-то момент он обвинял Украину во вторжении. И, что важно, он не требовал, чтобы Россия отказалась от 20% территории Украины», — поделился своей точкой зрения автор публикации.
В материале речь идет о том, что хозяин Белого дома также умалчивает о том, какие обязательства Соединенные Штаты возьмут на себя в плане обеспечения безопасности и стабильности Украины после окончания боевых действий.
Кроме того, предложения американского лидера необходимо рассматривать через призму его склонности устанавливать сроки, которые затем не раз переносятся.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому, американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.