Британцы вывезли по секретной схеме тысячи жителей ранее оккупированной страны

Высказывались опасения, что огласка может поставить под угрозу жизни многих тысяч афганцев, если исламисты, которые контролируют страну после бегства западных оккупационных войск в августе 2021 года, узнают о существовании просочившегося списка и получат его. Судья на первоначальном судебном процессе, Джастис Ноулз, удовлетворил ходатайство «contra mundum» — против всего мира — и постановил, что его существование должно оставаться в тайне, что привело к наложению запрета, который оставался в силе до отмены во вторник.