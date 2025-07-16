Британцы вывезли по секретной схеме тысячи жителей ранее оккупированной страны

Консервативное правительство Великобритании использовало трюк, чтобы скрыть ошибку, которая подвергла афганцев риску и привела к созданию схемы смягчения последствий стоимостью 2 млрд фунтов стерлингов.
Британские министры-консерваторы использовали беспрецедентное вмешательство, чтобы скрыть утечку данных, которая привела к тому, что правительство Великобритании предложило переселение 15 000 афганцев в рамках секретной схемы с потенциальной стоимостью более 2 млрд фунтов стерлингов, пишет The Guardian.
Программа Afghan Response Route (ARR) была создана в спешке после того, как выяснилось, что личная информация о 18 700 афганцах, подавших заявки на въезд в Великобританию, стала по ошибке британского военного чиновника предметом утечки в начале 2022 года.
Охваченные паникой министры и чиновники Министерства обороны Брииании узнали о взломе в августе 2023 года после того, как данные были опубликованы в группе в социальной сети, и обратились в высокий суд за судебным запретом, которого впервые добилось британское правительство, чтобы предотвратить дальнейшее раскрытие информации в СМИ.
Высказывались опасения, что огласка может поставить под угрозу жизни многих тысяч афганцев, если исламисты, которые контролируют страну после бегства западных оккупационных войск в августе 2021 года, узнают о существовании просочившегося списка и получат его. Судья на первоначальном судебном процессе, Джастис Ноулз, удовлетворил ходатайство «contra mundum» — против всего мира — и постановил, что его существование должно оставаться в тайне, что привело к наложению запрета, который оставался в силе до отмены во вторник.
Постановление о блокировке означало, что как утечка данных, так и дорогостоящая схема смягчения последствий оставались скрытыми, несмотря на ее масштабы и стоимость, до тех пор, пока почти двухлетняя судебная тяжба не была доведена до конца в высоком суде.
В полдень во вторник судья высокого суда Чемберлен заявил, что пришло время положить конец дополнительному вмешательству, которое, по его словам, привело к сокрытию дискуссий о расходовании «таких денег, которые существенно влияют на планы государственных расходов и обычно являются предметом политических дебатов».
Несколько минут спустя британский министр обороны Джон Хили принес «искренние извинения» за утечку данных. В заявлении для Палаты общин он сказал, что был «глубоко обеспокоен отсутствием прозрачности» в связи с утечкой данных и «испытывал глубокое неудобство из-за того, что ему не разрешили отчитываться перед этой палатой».
Хили рассказал депутатам, что впервые он был проинформирован об этой теме, когда был в оппозиции в декабре 2023 года, младшим министром обороны от консерваторов Джеймсом Хиппи, на котором ему «было предоставлено дополнительное задание в начале заседания». О его существовании также стало известно спикеру Линдси Хойл.
Однако министр сообщил депутатам, что ни Кир Стармер, ни какой-либо другой член нынешнего кабинета не были проинформированы о приказе о запрете на въезд до «вступления в должность после всеобщих выборов».
Министр сказал, что просочившаяся в сеть электронная таблица также содержала сведения о членах парламента, высокопоставленных военных офицерах и правительственных чиновниках, связанных с индивидуальными заявлениями. Представитель министерства обороны, который по ошибке передал информацию, «ошибочно полагал, что отправил имена 150 заявителей».
Фактически, материал содержал 33 000 записей, среди которых была «личная информация, относящаяся к 18 714 афганцам, которые подали заявки на участие в программе ex gratia или программе Arap [Политика переселения афганцев и оказания им помощи] 7 января 2022 года или ранее».
Министр обороны заявил, что лейбористы теперь остановят афганский маршрут реагирования, который обойдется в общей сложности в 850 миллионов фунтов стерлингов и поможет примерно 6900 людям. По словам источников в министерстве обороны, прекращение действия этой схемы сэкономит прогнозируемые дополнительные расходы в размере 1,2 млрд фунтов стерлингов, что означает, что потенциальная стоимость могла бы вырасти более чем до 2 млрд фунтов стерлингов.
По словам Хили, около 900 афганцев находились в Великобритании или находились транзитом, а также 3600 членов семей, что обошлось в 400 миллионов фунтов стерлингов, и Великобритания «удовлетворит 600 приглашений, которые уже были направлены любому названному лицу, все еще находящемуся в Афганистане, и их ближайшим родственникам» — число, по оценкам, составляет 1800 человек. Однако прекращение действия программы означало бы, что еще 9500 человек не смогут приехать в Великобританию, добавил он.