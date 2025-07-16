Захарова призвала помочь Каллас разобраться со словами Трампа об оружии ВСУ

Накануне Каллас ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты будут производить оружие для Украины, а страны Евросоюза — оплачивать его. Зампред Еврокомиссии задалась вопросом: «Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?».