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Захарова призвала помочь Каллас разобраться со словами Трампа об оружии ВСУ

Представитель МИД РФ прокомментировала ответ главы евродипломатии президенту США.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Каи Каллас о поставках вооружения Украине из США на деньги ЕС, призвав помочь ей сориентироваться в ситуации.

«Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне Каллас ответила на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Штаты будут производить оружие для Украины, а страны Евросоюза — оплачивать его. Зампред Еврокомиссии задалась вопросом: «Если вы обещаете предоставить оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, это ведь не вы его на самом деле предоставили, верно?».

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