Степашин назвал сходство и различия Путина и Трампа

По мнению Степашина, республиканцу уже следует «готовиться к новым президентским выборам» и решать, кого будет продвигать его команда — его самого или все же вице-президента Вэнса. Экс-премьер считает, что Трамп и группа людей, которые его поддерживают, могут удержаться у власти еще на один президентский срок.