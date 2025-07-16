Степашин назвал сходство и различия Путина и Трампа

В интервью «РИА Новости» Сергей Степашин обратил внимание на то, что Трамп и Путин — прагматичны. «И для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего», — объяснил экс-премьер.
Степашин уточнил, что американский лидер сконцентрирован на своей стране. Богатства США, их история, люди для него важнее, чем Украина и Европа.
По мнению бывшего главы Кабинета министров, полномочия Путина и Трампа сравнивать не стоит, потому что в США действует «глубинное правительство», которое влияет на деятельность и решения американского лидера.
По мнению Степашина, республиканцу уже следует «готовиться к новым президентским выборам» и решать, кого будет продвигать его команда — его самого или все же вице-президента Вэнса. Экс-премьер считает, что Трамп и группа людей, которые его поддерживают, могут удержаться у власти еще на один президентский срок.
«Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас “набирает листы”, что называется, политические, экономические», — добавил Степашин.
В интервью экс-глава российского правительства также акцентировал внимание на общении Путина с Трампом. По мнению Степашина, российский президент ведет себя очень «тонко и аккуратно» при обсуждении всех вопросов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.