Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степашин назвал сходство и различия Путина и Трампа

Бывший глава правительства России Сергей Степашин считает, что российского и американского президентов объединяет то, что они ставят интересы своих стран превыше всего. Экс-премьер при этом отметил, что полномочия политиков неравносильны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В интервью «РИА Новости» Сергей Степашин обратил внимание на то, что Трамп и Путин — прагматичны. «И для Владимира Путина, и для Дональда Трампа своя страна, ее интересы важнее всего. Америка Америке превыше всего, а для нас Россия превыше всего», — объяснил экс-премьер.

Степашин уточнил, что американский лидер сконцентрирован на своей стране. Богатства США, их история, люди для него важнее, чем Украина и Европа.

По мнению бывшего главы Кабинета министров, полномочия Путина и Трампа сравнивать не стоит, потому что в США действует «глубинное правительство», которое влияет на деятельность и решения американского лидера.

По мнению Степашина, республиканцу уже следует «готовиться к новым президентским выборам» и решать, кого будет продвигать его команда — его самого или все же вице-президента Вэнса. Экс-премьер считает, что Трамп и группа людей, которые его поддерживают, могут удержаться у власти еще на один президентский срок.

«Я все-таки надеюсь, что Республиканская партия сейчас “набирает листы”, что называется, политические, экономические», — добавил Степашин.

В интервью экс-глава российского правительства также акцентировал внимание на общении Путина с Трампом. По мнению Степашина, российский президент ведет себя очень «тонко и аккуратно» при обсуждении всех вопросов, в частности ситуации на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше