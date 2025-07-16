Минск предложил Варшаве переговоры по контролю над вооружениями

Минобороны Белоруссии сообщило о предложении Варшаве провести переговоры по контролю над вооружениями при участии ОБСЕ. Однако, по данным ведомства, Польша ограничилась формальным ответом.
В Минске заявили о готовности к обсуждению с Варшавой возврата к соглашениям в области безопасности.
Там также указали, что Польша действует в соответствии с указаниями сторон, заинтересованных в конфликте в Европе.
Ранее сообщалось, что польские солдаты на границе с Белоруссией применили оружие против мигранта.
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