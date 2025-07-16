Связанные с боевиками дилеры начали торговать американским оружием через соцсети

Помимо проблем с модерацией контента, выводы TTP также подняли вопросы о глобальной контрабанде оружия. Таймур Хан, руководитель региональных операций в Персидском заливе в Conflict Armament Research, сказал, что отследить, как именно оружие американского производства попало на территорию, контролируемую хуситами, было сложно, и этому было несколько возможных объяснений. Часть оружия, в частности американские винтовки М4, возможно, были из запасов, поставлявшихся правительственным силам Йемена до 2014 года, которые были захвачены хуситами, когда они начали свой мятеж. Хан сказал, что другое американское оружие, продававшееся через эти счета, «было переадресовано совсем недавно» и было изготовлено для гражданских клиентов, а не для солдат. Это оружие могло быть переправлено из США в Йемен через Персидский залив и другие страны региона или другими способами, добавил он. Неамериканское оружие также контрабандно ввозится в Йемен по другим региональным маршрутам.