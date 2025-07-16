Связанные с боевиками дилеры начали торговать американским оружием через соцсети

Дилеры, связанные с хуситами, продают оружие через соцсети и мессенджеры в интернете, утверждается в новом отчете. Установлено, что торговцы, связанные с йеменской повстанческой группировкой, в течение многих лет открывали магазины оружия в социальных сетях.
Согласно отчету, торговцы оружием, связанные с боевиками-хуситами в Йемене, используют платформы X и Meta* (корпорация Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена) для торговли оружием, в том числе американского производства, что явно нарушает политику компаний, занимающихся социальными сетями.
Как напоминает The Guardian, хуситы — поддерживаемая Ираном группировка повстанцев, контролирующая часть Йемена с 2014 года — объявлены США, Канадой и некоторыми другими странами террористической организацией.
В отчете вашингтонского проекта Tech Transparency Project (TTP), который фокусируется на подотчетности крупных технологических компаний, говорится, что связанные с хуситами торговцы оружием открыто управляют коммерческими оружейными магазинами в течение нескольких месяцев, а в некоторых случаях и лет, на обеих платформах.
Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена), которой принадлежит WhatsApp, и компания X сворачивают свою политику модерации контента в тот момент, когда, по словам экспертов, растет распространение дезинформации и незаконного оборота.
Как пишет The Guardian, 130 йеменских аккаунтов X и 67 бизнес-аккаунтов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), идентифицированных TTP, предлагали на продажу мощные автоматы, гранатометы и другое военное снаряжение. Многие торговцы оружием продавали то, что, по всей видимости, было оружием американского производства, на некоторых из них была надпись «Собственность правительства США», а также другое западное военное оружие с надписью «НАТО».
В отчете не уточняются клиенты торговцев оружием, но, учитывая высокую цену оружия, когда некоторые автоматы продаются по цене до 10 000 долларов, вполне вероятно, что покупателями могут быть другие боевики.
Компания X и корпорация Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) запрещают торговлю оружием на своих платформах. Многие из торговцев оружием были подписчиками X Premium и пользователями бизнес-сервисов WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), которые, как предполагается, проходят модерацию.
Кэти Пол, директор TTP, сказала: «И у X, и у WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) есть политика, запрещающая продажу оружия, но они позволяют торговцам оружием, связанным с террористической группировкой, которую США объявили террористической, торговать оружием на своих платформах. В некоторых случаях эти компании могут извлекать выгоду из нарушений своей собственной политики, которые создают риски для национальной безопасности США».
Более половины аккаунтов соцсети X указали свое местоположение в Сане, столице Йемена, контролируемой хуситами, и многие из них регулярно публиковали контент, поддерживающий хуситов. Другие продавали оружие в контейнерах, помеченных логотипом хуситов, на котором было написано: «Бог велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу».
Несколько аккаунтов, идентифицированных TTP, были подписаны на X Premium, что позволяло им публиковать расширенные видеоролики. В одном аккаунте было размещено видео «распаковки» американского ручного пулемета M249 SAW, используемого военными США. В других аккаунтах использовалась функция tip, которая позволяет пользователям X напрямую отправлять им пожертвования.
Компания X запрещает использование своих платформ лицами, которые «содействуют незаконной деятельности [террористических организаций]», и заявляет, что не позволяет террористическим группам использовать свои платные сервисы.
В комментариях к публикациям, в которых продавалось оружие, появилась реклама, предполагающая, что X мог зарабатывать на публикациях деньги. В одном случае X разместил рекламу компании, продающей аксессуары Tesla, под постом, где торговец оружием предлагал «всеамериканский» пистолет Glock 17.
После того как Илон Маск купил X в 2022 году, он уволил около 80% сотрудников отдела доверия и безопасности компании, которые занимались модерацией контента. В предыдущем отчете TTP было обнаружено, что более 200 аккаунтов, связанных с террористическими и другими подпадающими под санкции группами, были помечены синими галочками и были подписаны на X Premium.
Несколько связанных с хуситами торговцев оружием общались с самим Маском на X, отмечает The Guardian. Когда в сентябре 2023 года Маск опубликовал видео, на котором он стреляет из снайперской винтовки Barret 50-го калибра, три торговца оружием ответили ему, рекламируя свои собственные пистолеты, в том числе два AR-15.
Многие торговцы оружием также использовали бизнес-аккаунты WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) с функцией «каталог», которая позволяет показывать слайд-шоу с товарами, чтобы продемонстрировать каталог оружия. В одном из таких аккаунтов предлагались десятки видов оружия, в том числе пистолет Glock, завернутый в изготовленную на заказ кожу с изображениями мемориала Линкольна, Белого дома и американского солдата колониальной эпохи, на котором были написаны слова «Сохранять, оберегать, защищать».
WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщает, что просматривает профили бизнес-аккаунтов и проверяет изображения, прежде чем добавлять их в каталоги. Неясно, почему в процессе проверки были пропущены изображения и аккаунты, многие из которых явно идентифицируют себя как торговцев оружием и ссылаются в своих биографиях на оружейные магазины в Йемене.
Представитель WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) заявил: «Если мы выявим или узнаем о том, что признанные США террористическими организации пытаются воспользоваться нашим сервисом, мы предпримем соответствующие действия, включая блокировку аккаунтов, для выполнения наших юридических обязательств».
Помимо проблем с модерацией контента, выводы TTP также подняли вопросы о глобальной контрабанде оружия. Таймур Хан, руководитель региональных операций в Персидском заливе в Conflict Armament Research, сказал, что отследить, как именно оружие американского производства попало на территорию, контролируемую хуситами, было сложно, и этому было несколько возможных объяснений. Часть оружия, в частности американские винтовки М4, возможно, были из запасов, поставлявшихся правительственным силам Йемена до 2014 года, которые были захвачены хуситами, когда они начали свой мятеж. Хан сказал, что другое американское оружие, продававшееся через эти счета, «было переадресовано совсем недавно» и было изготовлено для гражданских клиентов, а не для солдат. Это оружие могло быть переправлено из США в Йемен через Персидский залив и другие страны региона или другими способами, добавил он. Неамериканское оружие также контрабандно ввозится в Йемен по другим региональным маршрутам.
«Оружие, которое рекламируется в районах, контролируемых хуситами, торговцами оружием, которые на определенном уровне связаны с хуситами, отражает все различные направления поставок в Йемен», — сказал Хан.
* — корпорация Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.