В Самаре одного из фигурантов «дела Бойко» вызвалась защищать экс-супруга

15 июля в Ленинском райсуде Самары продолжилось рассмотрение дела бывшего руководителя областного МЧС Олега Бойко.
На заседании адвокат Александр Николаев ходатайствовал о допуске к защите подсудимого Антона Палушкина его экс-жены Юлии Лекаревой. Она не имеет юридического образования. Судья отказала и сослалась с доводами гособвинения о недостаточной квалификации женщины.
По версии следствия, с 2020 по 2023 год Бойко и его группа получали взятки от предпринимателей в сфере пожарной безопасности.
Ранее по этому делу глава компании «Витязь» Ян Гущин уже получил шетсь лет колонии и штраф 170 млн рублей.
Напомним, недавно мы писали, что в соцсетях разлетелось видео, где мотоциклист выполняет опасный трюк на оживлённой улице. На отрезке от Ташкентской до Димитрова он едет на заднем колесе, подвергая риску всех участников движения.
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