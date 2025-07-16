Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Малиновку

Освобождение села Малиновка в Запорожской области оказалось непростой задачей для российских военных, рассказали бойцы 5-й гвардейской армии группировки войск «Восток» на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
«Брали тяжело, признаюсь. Противник хорошо подготовился», — отметил командир взвода с позывным Матыра.
По словам бойца с позывным Малой, из-за множества FPV-дронов противника в не российским бойцам пришлось пробираться к Малиновке ночью, используя термоодеяла. На преодоление расстояния в четыре километра военным потребовалось около семи часов.
Бойцы рассказали о большом количестве укреплений, оборудованных ВСУ на территории села, в том числе в его промзоне.
«Под каждым домом укрепы. Под каждым домом окопы. Они (ВСУ — прим. ред) ждали, готовились, видимо, очень усердно», — сообщил оператор БПЛА с позывным Подхват.
Участвовавшие в освобождении Малиновки бойцы заявили о готовности идти дальше в бой и выразили уверенность в победе ВС РФ.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Малиновки под контроль российских войск 14 июля.