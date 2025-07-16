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Бойцы ВС РФ рассказали, как освобождали Малиновку

По словам военнослужащих, бои за село были тяжелыми.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение села Малиновка в Запорожской области оказалось непростой задачей для российских военных, рассказали бойцы 5-й гвардейской армии группировки войск «Восток» на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

«Брали тяжело, признаюсь. Противник хорошо подготовился», — отметил командир взвода с позывным Матыра.

По словам бойца с позывным Малой, из-за множества FPV-дронов противника в не российским бойцам пришлось пробираться к Малиновке ночью, используя термоодеяла. На преодоление расстояния в четыре километра военным потребовалось около семи часов.

Бойцы рассказали о большом количестве укреплений, оборудованных ВСУ на территории села, в том числе в его промзоне.

«Под каждым домом укрепы. Под каждым домом окопы. Они (ВСУ — прим. ред) ждали, готовились, видимо, очень усердно», — сообщил оператор БПЛА с позывным Подхват.

Участвовавшие в освобождении Малиновки бойцы заявили о готовности идти дальше в бой и выразили уверенность в победе ВС РФ.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о переходе Малиновки под контроль российских войск 14 июля.

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