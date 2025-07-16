Стартовала пригласительная кампания участников Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» 2025 года

«Форум станет площадкой для разработки решений по выполнению поручений Президента Российской Федерации в спортивной сфере и реализации комплексной государственной программы “Спорт России”, диалога по вопросам международного сотрудничества, развития и укрепления доступного спорта в России. В 2024 году мы преодолели отметку в 60%: более 80 миллионов жителей России, которые систематически занимаются спортом, среди них около 22 миллионов детей до 18 лет, но наша цель — вовлечь не менее 70% населения к 2030 году. Уверен, что Форум окажет влияние на все ключевые задачи и позволит достичь поставленных целей», — сказал Министр спорта России, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.