Глава Росимущества и Губернатор Приангарья обсудили вопросы развития региона

Стороны рассмотрели актуальные вопросы управления государственным имуществом, расположенным в Иркутской области. Важной темой обсуждения стало создание в границах федеральных земельных участков региональной особо охраняемой территории для развития туристско-рекреационного кластера «Тальцы».
«Кластер — часть круглогодичного морского курорта “Волшебный Байкал”, создаваемого в рамках федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал” нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Инициатива будет способствовать обновлению туристической инфраструктуры региона и появлению новых рабочих мест», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Также стороны обсудили необходимое для развития туризма и судоходства обновление причальной инфраструктуры на озере Байкал. Реализация инфраструктурного проекта по реконструкции причальных сооружений возможна при получении казначейского кредита, уточняет пресс-служба областного правительства.
По итогам встречи Вадим Яковенко и Игорь Кобзев выразили уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве, которое будет направлено на улучшение инвестиционного климата и формирование комфортной среды для местных жителей и туристов.