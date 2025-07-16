«Мерц нашел правильный подход»: как ФРГ уговорила США на поставки оружия Украине

Инициатива по закупке вооружений у США для Вооруженных сил Украины (ВСУ) была идеей ФРГ, которая долгое время продвигала такое соглашение. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на немецких чиновников.
Как передает газета The Wall Street Journal, ужесточение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к России стало результатом долгой кампании европейских лидеров, которые воспользовались конфиденциальными каналами связи с чиновниками в американской администрации. Уточняется, что работавшему ранее в частном секторе канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу было легче установить с ними контакт.
Издание объяснило, как ФРГ уговорила США на поставки оружия Украине. Отмечается способность Мерца обеспечить значительное финансирование вооружений США после внесения в Конституцию ФРГ поправок, которые разрешают практически неограниченные заимствования, чего не смогли добиться прежние канцлеры.
«Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек», — отметил бывший высокопоставленный чиновник Минобороны ФРГ сказал Нико Ланге.
По его словам, канцлер ФРГ в отличие от президента Франции Эмманюэля Макрона и других «действительно может подкрепить слова делами».
Накануне Трамп заявил, что Украине уже поставляют ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а поступают они из Германии, которая представляет Вашингтону «полную оплату».