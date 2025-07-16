В ГУР Украины заявили, что Киев не сможет использовать ракеты Tomahawk

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украине будет сложно эффективно использовать крылатые ракеты Tomahawk даже в случае их передачи США. Об этом пишет «Страна».
По его словам, основными платформами для запуска этих ракет являются боевые корабли и стратегические бомбардировщики, которых у Украины нет.
Скибицкий также сообщил о продолжающихся переговорах с Вашингтоном об отмене ограничений на применение оперативно-тактических ракет ATACMS. Он отметил, что для Украины важно получить разрешение на использование ракет большой дальности для «уничтожения и дезорганизации в соответствии с процедурами НАТО».
Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп рассматривал возможность поставки Tomahawk Украине, но в итоге отказался от этой идеи. Сам президент США опроверг планы по отправке дальнобойных вооружений.
Читайте также: «Стало известно об обсуждении Трампом и Зеленским поставок ATACMS».