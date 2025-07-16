Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГУР Украины заявили, что Киев не сможет использовать ракеты Tomahawk

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украине будет сложно эффективно использовать крылатые ракеты Tomahawk даже в случае их передачи США.

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украине будет сложно эффективно использовать крылатые ракеты Tomahawk даже в случае их передачи США. Об этом пишет «Страна».

По его словам, основными платформами для запуска этих ракет являются боевые корабли и стратегические бомбардировщики, которых у Украины нет.

Скибицкий также сообщил о продолжающихся переговорах с Вашингтоном об отмене ограничений на применение оперативно-тактических ракет ATACMS. Он отметил, что для Украины важно получить разрешение на использование ракет большой дальности для «уничтожения и дезорганизации в соответствии с процедурами НАТО».

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп рассматривал возможность поставки Tomahawk Украине, но в итоге отказался от этой идеи. Сам президент США опроверг планы по отправке дальнобойных вооружений.

Читайте также: «Стало известно об обсуждении Трампом и Зеленским поставок ATACMS».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше