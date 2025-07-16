В ГУР Украины заявили, что Киев не сможет использовать ракеты Tomahawk

Скибицкий также сообщил о продолжающихся переговорах с Вашингтоном об отмене ограничений на применение оперативно-тактических ракет ATACMS. Он отметил, что для Украины важно получить разрешение на использование ракет большой дальности для «уничтожения и дезорганизации в соответствии с процедурами НАТО».