Франция отказалась поддержать Украину из-за роста долга €5000 в секунду

Вечером 13 июля президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал увеличение военного бюджета в 2027 году вдвое по сравнению с 2017-м — до €64 млрд. При этом он заявил, что «отказывается» допустить, чтобы «новые и исторические усилия» в области обороны финансировались за счет госдолга.