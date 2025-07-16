Власти анонсировали прямую линию с губернатором Алексеем Беспрозванных

«Задать вопрос главе региона можно уже сейчас на сайте openline.gov39.ru, а также через платформу обратной связи на портале “Госуслуги. Решаем вместе”. Во время прямого эфира, 22 июля, обратиться с вопросом к Алексею Беспрозванных можно по телефону горячей линии: 8 (800) 351−1−351», — пишет пресс-служба.