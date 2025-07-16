Денис Паслер решил проблему водоснабжения в Североуральске

Ситуация возникла из-за остановки работы насосно-фильтровальной станции, вызванной паводком и возможным загрязнением воды. Об этом Денис Паслер написал в своем telegram-канале.
Местные власти в течение месяца обещали жителям скорое решение проблемы, но реальных действий не предпринимали и не обращались за помощью в областное правительство.
— Проблема решаема, если действительно хотеть её решить, — подчеркнул Паслер.
По его распоряжению были проведены срочные работы: очистка водозаборного ковша, замена фильтрующего материала, ремонт задвижек и насосного оборудования. Ранее муниципалитет устранил порывы на водопроводных сетях.
В результате принятых мер водоснабжение в Североуральске восстановлено, давление в системе пришло в норму. Жители подтверждают появление воды в домах.
Врио губернатора сообщил, что по итогам этой ситуации уже сделаны кадровые выводы, намекая на возможные оргвыводы в отношении местной администрации.