Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Паслер решил проблему водоснабжения в Североуральске

Врио губернатора Свердловской области лично проконтролировал решение ситуации с водоснабжением в Североуральске.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация возникла из-за остановки работы насосно-фильтровальной станции, вызванной паводком и возможным загрязнением воды. Об этом Денис Паслер написал в своем telegram-канале.

Местные власти в течение месяца обещали жителям скорое решение проблемы, но реальных действий не предпринимали и не обращались за помощью в областное правительство.

— Проблема решаема, если действительно хотеть её решить, — подчеркнул Паслер.

По его распоряжению были проведены срочные работы: очистка водозаборного ковша, замена фильтрующего материала, ремонт задвижек и насосного оборудования. Ранее муниципалитет устранил порывы на водопроводных сетях.

В результате принятых мер водоснабжение в Североуральске восстановлено, давление в системе пришло в норму. Жители подтверждают появление воды в домах.

Врио губернатора сообщил, что по итогам этой ситуации уже сделаны кадровые выводы, намекая на возможные оргвыводы в отношении местной администрации.