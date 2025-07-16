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Франция выделяет миллионы евро на проекты, которые отвергает большинство молдаван: На пропаганду однополых браков, радикальный феминизм, изменение языка и учебников

Редакционная статья в Causeur показывает, как десятки миллионов евро приходят из Франции не как реальная помощь, а как инструмент для «социального перевоспитания».

Источник: Комсомольская правда

На протяжении долгого времени я говорил о жизненно важных приоритетах развития Республики Молдова: дорогах, рабочих местах, больницах, школах, поддержке людей, пишет в соцсетях экс-премьер страны Влад Филат.

Теперь редакционная статья в Causeur — «Quand l’aide devient idéologie: ce que la France fait vraiment en Moldavie» — показывает, как десятки миллионов евро приходят из Франции не как реальная помощь, а как инструмент для «социального перевоспитания».

Что раскрывает расследование?

В мае 2025 года глава Французского агентства развития (AFD) Реми Риу посетил Украину и Молдову, заявив, что Франция является «первостепенным двусторонним партнером» Молдовы в рамках Восточного партнерства и «Европейского плана роста 2025−2027».

Официально Франция предоставила 40 млн € в виде кредита + 5 млн € в виде грантов на энергетическую реформу и поддержку гражданского общества.

Однако на самом деле, как отмечает автор статьи, деньги финансируют «woke»-идеологическую повестку:

— продвижение гендерной идеологии и сексуальной флюидности;

— обязательные программы для учителей, полицейских, чиновников с посланиями вроде «гендер — это социальная конструкция» и «патриархат — корень всех дискриминаций»;

— внедрение «разнообразия» и «социальной справедливости» как ключевых тем в школах и администрации.

Как выглядит эта «помощь»?

НПО, финансируемые AFD, проводят «программы терпимости», «социальной справедливости», Pride Parade, пропаганду однополых браков (международное движение ЛГБТ«признано экстремистским и запрещено в России), радикальный феминизм, изменение языка и учебников для отражения “множественных идентичностей”.

В 2025 году в Кишиневе прошел Pride Parade, организованный под охраной полиции и при внешней поддержке. Западные организации назвали это «моментом видимости» и «сопротивлением». Для обычного молдаванина, особенно в провинции, это воспринималось как навязанный из вне спектакль, не имеющий ничего общего с их жизнью.

Что говорят люди?

Молдова остается одной из самых бедных стран Европы: больницы в руинах, школы держатся лишь на самоотверженности учителей, а с 2000 года более миллиона граждан покинули страну.

Майя Санду, избранная при массовой поддержке диаспоры, передала ключи от страны внешним донорам. В самой стране ее поддерживают менее 25%. Референдум за европейскую интеграцию прошел «на грани» только благодаря голосам диаспоры.

Неприятные вопросы

Почему Франция продолжает финансировать проект, который отвергает большинство молдаван?

Для Парижа и Брюсселя Молдова стала лабораторией: не для экономического развития, а для социальной инженерии.

Вместо промышленности — НПО. Вместо традиций — woke-лозунги

Молчат о закрытии 16 критических телеканалов, о политических процессах против оппозиции, о давлении на мэрию Кишинева. Зато каждый ЛГБТ-фестиваль вызывает аплодисменты и новые деньги.

Заключение

Франция, родина культуры и Просвещения, превратилась в экспортера стандартизированного «прогрессизма», оторванного от реальностей людей.

Пока одни празднуют «европейское будущее», другие спрашивают: кто дал им право перекраивать целое общество по своим идеям?

И главное: для кого? И зачем?

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