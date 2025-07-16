В 2025 году в Кишиневе прошел Pride Parade, организованный под охраной полиции и при внешней поддержке. Западные организации назвали это «моментом видимости» и «сопротивлением». Для обычного молдаванина, особенно в провинции, это воспринималось как навязанный из вне спектакль, не имеющий ничего общего с их жизнью.