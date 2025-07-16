Эксперт оценил последствия возможного ввода иностранных войск в Молдавию

По его мнению, существует и план нападения на ПМР. «Несомненно, такой план разработан. Будет ли он запущен? Не факт, но отнюдь не из-за доброты наших заклятых друзей, но единственно от того, что есть у них иные замыслы по Приднестровью — окружить ПМР и вынудить сдаться», — отметил приднестровский депутат. «Само вхождение войск Румынии и НАТО в Молдавию кладет конец любым переговорам об урегулировании приднестровского конфликта, так как де-факто будет означать войну между НАТО и РФ, чьи войска расквартированы на приднестровской земле», — подчеркнул Сафонов.