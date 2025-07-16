Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Североуральска Миронова уходит в отставку

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля, УралПолит.Ru. Мэр Североуральска Светлана Миронова написала заявление об отставке. Об этом журналистам сообщил председатель гордумы Александр Копылов.

Вопрос о принятии отставки местная дума рассмотрит на сегодняшнем плановом заседании, пишет «Ъ».

Отметим, что сегодня врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале раскритиковал власти Североуральска из-за проблем с водоснабжением. Глава региона заявил, что вопрос был решаемым, но администрация не обратилась к свердловским властям за помощью.

«Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», — сообщил Паслер, заявив, что «кадровые выводы уже сделаны».