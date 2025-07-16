Глава Североуральска Миронова уходит в отставку

«Весь месяц жители получали от администрации сообщения, что завтра все проблемы будут устранены. А муниципалитет не предпринимал никаких попыток решить вопрос и помощи у области не просил», — сообщил Паслер, заявив, что «кадровые выводы уже сделаны».