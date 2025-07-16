Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия «Сердце Молдовы» провела акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду против вмешательства руководителя страны в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
По ее словам, партия документирует каждое нарушение. «Все фальсификации, которые Санду совершила на президентских выборах и продолжает совершать сейчас, будут расследованы. В парламенте мы создадим следственную комиссию, которая проверит использование админресурса, работу силовиков, незаконное финансирование и махинации за рубежом. Мы предъявим эти доказательства гражданам. За такие действия Санду придётся уйти в отставку», — пояснила Влах.
В завершение акции участники передали для президента «правила поведения на парламентских выборах». По мнению партии, руководитель страны для восстановления законности должна прекратить использовать полицию и спецслужбы против оппозиции, лично вмешиваться в формирование списков ПДС, финансировать партию из государственного бюджета и через НПО, а также оставить давление на граждан и бизнес, которые не поддерживают ПДС.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.