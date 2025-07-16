Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене позиции по Украине

«Она очень умная. Она очень нейтральна, — сказал он. — Она чем-то похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать» (цитата по The New York Post, NYP).
Так Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене его позиции по конфликту на Украине. Вечером 14 июля он заявил, что «разочарован» российским президентом Владимиром Путиным, и пригрозил вторичными пошлинами в отношении Москвы, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта.
В частности, Трамп отметил, что его беседы с Путиным «всегда очень приятны», но он приходит домой и рассказывает о них Мелании, чему она удивляется из-за продолжающихся ударов по Украине.
После этого The Times назвала Меланию Трамп «неожиданным союзником» украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме. NYP обратила внимание на посты украинцев в соцсетях с благодарностью в адрес первой леди США.
В Кремле сочли заявления Трампа «весьма серьезными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москве нужно время для их анализа, а Путин ответит на слова Трампа, если и когда посчитает нужным.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неприемлемыми для Москвы попытки выдвинуть ей требования и ультиматумы. Министр Сергей Лавров отметил, что в Москве считают, что Трамп находится под давлением со стороны ЕС и НАТО, но хотят понять, что стоит за его заявлениями на самом деле.
Сам Трамп позже подчеркнул, что в конфликте не занимает чью-либо сторону, а хочет прекратить гибель людей. «Я на стороне человечества», — добавил он.
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