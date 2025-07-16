Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене позиции по Украине

Так Трамп ответил на вопрос о роли своей жены в смене его позиции по конфликту на Украине. Вечером 14 июля он заявил, что «разочарован» российским президентом Владимиром Путиным, и пригрозил вторичными пошлинами в отношении Москвы, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта.