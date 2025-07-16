Оппозиционную партию «Будущее Молдовы» зарегистрировали на выборах

КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии официально зарегистрировала на парламентских выборах партию «Будущее Молдовы», которая призывает все оппозиционные силы страны объединиться и участвовать в выборах единым блоком, сообщил в среду лидер политсилы, экс-премьер республики Василий Тарлев.
Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
«Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала Партию “Будущее Молдовы” для участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года. Это не просто формальность — это начало нового этапа политической борьбы за суверенитет, экономическое возрождение и социальную справедливость», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По его словам, партия всего за полтора года прошла путь от инициативной группы до массового народного движения. «Нас поддерживают те, кто устал от постоянных кризисов, коррупции, внешнего управления и унижения достоинства граждан. Регистрация партии — это и старт консолидации оппозиционных сил. Мы на финишной прямой в создании единого оппозиционного предвыборного блока, который станет заслоном фальсификациям и откроет путь к смене политического курса», — пояснил Тарлев.
Ранее гражданская платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут «Будущее Молдовы», Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.