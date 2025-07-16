Президент учредил эмблему и флаг министерства информации Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об официальных геральдических символах Министерства информации», которым учреждены эмблема и флаг ведомства, сообщили в пресс-службе главы государства.
Там уточнили, что теперь эмблема Мининформа представляет собой серебристый овал с расходящимися от центра лучами, обрамленный каймой зеленого цвета. На эмблеме в центре располагается «МI».
Учрежденный президентским указам флаг министерства информации воспроизводит изображение эмблемы, сообщили в пресс-службе.
Наличие официальных геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций министерства информации, а также его индивидуализации и распознаванию в медиапространстве, подчеркнули в президентской пресс-службе.