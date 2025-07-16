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В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента

В документе определен комплекс мер по повышению эффективности, инициативности и результативности в системе государственного управления.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность системы государственного управления. Необходимые для этого меры определены в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.

«Принят Указ Президента “О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления”, — говорится в сообщении.

В соответствии с документом:

  • Агентство информации и массовых коммуникаций упразднили, его задачи и функции по контролю и мониторингу в сфере информации передали Инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций;
  • Центр по вопросам массовых коммуникаций перевели в подчинение Администрации Президента РУз;
  • на базе Национального центра по контролю за наркотиками создали Агентство по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием;
  • на базе медиацентра пресс-службы Администрации создали Центр подготовки контента для СМИ;
  • на базе Агентства развития государственной службы создали Агентство эффективности управления;
  • Фонд развития культуры и искусства при Кабмине перевели в подчинение Администрации.

Кроме того, до 1 сентября 2025 года разработают проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих:

  • повышение эффективности деятельности республиканских и местных органов исполнительной власти, направленной на устранение бюрократических барьеров, отмену дублирующих контрольных функций, обеспечение прозрачности и открытости при принятии решений;
  • дальнейшее расширение экономических, административных и финансовых полномочий местных хокимиятов по комплексному развитию регионов, обеспечению занятости и повышению доходов населения.