В Узбекистане повысят эффективность системы госуправления — указ президента

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Узбекистане повысят эффективность системы государственного управления. Необходимые для этого меры определены в соответствующем указе президента, сообщает Минюст.
«Принят Указ Президента “О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления”, — говорится в сообщении.
В соответствии с документом:
- Агентство информации и массовых коммуникаций упразднили, его задачи и функции по контролю и мониторингу в сфере информации передали Инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций;
- Центр по вопросам массовых коммуникаций перевели в подчинение Администрации Президента РУз;
- на базе Национального центра по контролю за наркотиками создали Агентство по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием;
- на базе медиацентра пресс-службы Администрации создали Центр подготовки контента для СМИ;
- на базе Агентства развития государственной службы создали Агентство эффективности управления;
- Фонд развития культуры и искусства при Кабмине перевели в подчинение Администрации.
Кроме того, до 1 сентября 2025 года разработают проекты нормативно-правовых актов, предусматривающих:
- повышение эффективности деятельности республиканских и местных органов исполнительной власти, направленной на устранение бюрократических барьеров, отмену дублирующих контрольных функций, обеспечение прозрачности и открытости при принятии решений;
- дальнейшее расширение экономических, административных и финансовых полномочий местных хокимиятов по комплексному развитию регионов, обеспечению занятости и повышению доходов населения.