Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры

Генерал-майор акцентировал внимание на том, что в подтверждение стремления к налаживанию диалога с польским военно-политическим руководством, а также с целью снижения потенциальных рисков вооруженных столкновений на фоне развертывания дополнительных сил и средств польской армии вблизи белорусской границы, Минобороны 16 июня 2025 года направило в адрес Польши по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение уже в ближайшее время провести переговоры по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи.