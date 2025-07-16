Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры. Подробности озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Минобороны.
По словам генерал-майора, на фоне продолжающегося украинского конфликта дополнительным фактором, который способствует росту напряженности в Восточноевропейском регионе, выступает ускоренная милитаризация Польши, явно превышающая оборонную достаточность. Ревенко уточнил, что в 2025 году военный бюджет Польши достиг рекордных 4,7 процента ВВП.
Представитель Министерства обороны сообщил, что происходит активная закупка иностранных ударно-наступательных вооружений, а также наращивание мощностей национального военно-промышленного комплекса. Он добавил, что проводятся практические мероприятия, связанные с формированием трех механизированных дивизий в восточных регионах страны (на удалении до 200 км от границы Беларуси).
Вместе с тем Валерий Ревенко заметил: в приграничных с Беларусью района дополнительно сконцентрировано 11 000 военнослужащих, сотрудников органов пограничной службы и полиции.
— Польское руководство также намерено выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью противопехотные мины, — подчеркнул начальник Департамента международного военного сотрудничества.
Генерал-майор акцентировал внимание на том, что в подтверждение стремления к налаживанию диалога с польским военно-политическим руководством, а также с целью снижения потенциальных рисков вооруженных столкновений на фоне развертывания дополнительных сил и средств польской армии вблизи белорусской границы, Минобороны 16 июня 2025 года направило в адрес Польши по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение уже в ближайшее время провести переговоры по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи.
— Мы исходим из того, что возобновление взаимодействия между верификационными центрами обоих государств может послужить первым, но весьма конкретным и показательным шагом на пути налаживания контактов между нашими государствами и стабилизации обстановки в регионе в целом", — подчеркнул представитель Министерства обороны.
Ревенко добавил, что прошел месяц и от Польши был получен формальный ответ, не подразумевающий восстановления добрососедских отношений с Беларусью. Он заметил, что Беларусь и далее продолжает последовательно и непреклонно идти по пути возвращения мира, а также стабильности в Восточноевропейский регион.
— Мы по-прежнему предлагаем военно-политическому руководству Республики Польша вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу, — обратил внимание помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества.
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