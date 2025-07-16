Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры

Минобороны Беларуси озвучило позицию, связанную с возобновлением отношений с Польшей.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры. Подробности озвучил начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Валерий Ревенко. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Минобороны.

По словам генерал-майора, на фоне продолжающегося украинского конфликта дополнительным фактором, который способствует росту напряженности в Восточноевропейском регионе, выступает ускоренная милитаризация Польши, явно превышающая оборонную достаточность. Ревенко уточнил, что в 2025 году военный бюджет Польши достиг рекордных 4,7 процента ВВП.

Представитель Министерства обороны сообщил, что происходит активная закупка иностранных ударно-наступательных вооружений, а также наращивание мощностей национального военно-промышленного комплекса. Он добавил, что проводятся практические мероприятия, связанные с формированием трех механизированных дивизий в восточных регионах страны (на удалении до 200 км от границы Беларуси).

Вместе с тем Валерий Ревенко заметил: в приграничных с Беларусью района дополнительно сконцентрировано 11 000 военнослужащих, сотрудников органов пограничной службы и полиции.

— Польское руководство также намерено выйти из Оттавской конвенции и разместить на границе с Беларусью противопехотные мины, — подчеркнул начальник Департамента международного военного сотрудничества.

Генерал-майор акцентировал внимание на том, что в подтверждение стремления к налаживанию диалога с польским военно-политическим руководством, а также с целью снижения потенциальных рисков вооруженных столкновений на фоне развертывания дополнительных сил и средств польской армии вблизи белорусской границы, Минобороны 16 июня 2025 года направило в адрес Польши по сети связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе официальное предложение уже в ближайшее время провести переговоры по линии верификационных ведомств посредством телефонной или видеосвязи.

— Мы исходим из того, что возобновление взаимодействия между верификационными центрами обоих государств может послужить первым, но весьма конкретным и показательным шагом на пути налаживания контактов между нашими государствами и стабилизации обстановки в регионе в целом", — подчеркнул представитель Министерства обороны.

Ревенко добавил, что прошел месяц и от Польши был получен формальный ответ, не подразумевающий восстановления добрососедских отношений с Беларусью. Он заметил, что Беларусь и далее продолжает последовательно и непреклонно идти по пути возвращения мира, а также стабильности в Восточноевропейский регион.

— Мы по-прежнему предлагаем военно-политическому руководству Республики Польша вернуться к равноправному и взаимоуважительному диалогу, — обратил внимание помощник Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества.

Ранее Генштаб выступил с заявлением об учениях Беларуси и России «Запад-2025».

Кстати, милиция раскрыла схему с фальшивыми долларами в обменниках Минска.

Кроме того, в Воложинском районе автобус «Минск-Вильнюс» с 51 пассажиром съехал в кювет: «Водитель отвлекся от управления».