Кремль призвал все стороны оказать давление на Украину для переговоров с Россией

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону», — сказал представитель Кремля журналистам.