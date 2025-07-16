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Трамп отозвал половину бойцов Нацгвардии из Лос-Анджелеса

По распоряжению президента США Дональда Трампа из Лос-Анджелеса выведут на постоянное место дислокации две тысячи военнослужащих Национальной гвардии. Бойцов ввели в город в июне для обеспечения порядка на фоне массовых протестных акций.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Об отзыве военнослужащих из Лос-Анджелеса сообщил представитель Минобороны США Шон Парнелл, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN. Он уточнил, что в городе продолжат нести охрану общественного порядка две тысячи бойцов Национальной гвардии.

Парнелл связал уменьшение контингента нацгвардейцев с прекращением уличных беспорядков. «Благодаря нашим войскам, которые откликнулись на призыв, беззаконие в Лос-Анджелесе идет на убыль», — заявил он.

Как сообщает CNN, мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала отвод части контингента нацгвардейцев «отступлением», но одобрила такое решение Белого дома. Она добавила, что жители города в период беспорядков и нахождения в нем Нацгвардии были сплоченными и стойкими.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя отзыв двух тысяч бойцов, отметил, что военнослужащие были «оторваны от своих семей» в течение месяца, выполняя политические задачи. Он уточнил, что сейчас в Лос-Анджелесе продолжают нести службу две тысячи нацгвардейцев.

Солдаты Нацгвардии были введены в город по приказу Трампа после того, как Лос-Анджелес стал одним из центров беспорядков из-за нового федерального иммиграционного законодательства. Протестанты выступали против рейдов иммиграционной и таможенной полиции и задержания иностранцев-нелегалов.

Принимая решение о привлечении к наведению порядка в городе нацгвардейцев, Дональд Трамп не спрашивал разрешения у губернатора штата, что возмутило власти Калифорнии. Американский президент оправдал свое распоряжение тем, что иначе Лос-Анджелес мог быть полностью разрушен.

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