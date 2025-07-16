Трамп отозвал половину бойцов Нацгвардии из Лос-Анджелеса

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, комментируя отзыв двух тысяч бойцов, отметил, что военнослужащие были «оторваны от своих семей» в течение месяца, выполняя политические задачи. Он уточнил, что сейчас в Лос-Анджелесе продолжают нести службу две тысячи нацгвардейцев.