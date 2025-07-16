Характеристики крылатых ракет Tomahawk, которые США грозятся передать Украине

~Первая модификация поступила на вооружение в 1983 году.~ С тех пор ракету неоднократно дорабатывали, увеличивая дальность, точность и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Сейчас производство ведет американская компания Raytheon. Последние версии Tomahawk можно программировать заново прямо в процессе подготовки к запуску, а также перенаправлять уже в полете.