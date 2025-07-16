Москва просит надавить на Киев и надеется на остатки разума у Европы. Брифинг Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге рассказал, что в Кремле внимательно следят за темой поставок вооружения Украине и надеются на наличие у Европы здравого смысла. Он добавил, что президент России Владимир Путин пока не планирует новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главные высказывания Пескова — в подборке «Ъ».