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Касым-Жомарт Токаев обратился к шахматистке Меруерт Камалиденовой

Касым-Жомарт Токаев поздравил шахматистку Меруерт Камалиденову с успешным выступлением в FIDE World Cup 2025, сообщает Zakon.kz.

Источник: Соцсети

Как пишет Акорда 16 июля 2025 года, президент направил ей телеграмму в связи с победой над именитыми соперницами в отборочном этапе Кубка мира по шахматам в Батуми.

«Государство всегда поддерживает целеустремленную молодежь. В целях популяризации и развития шахмат реализуются конкретные меры. Вы служите примером для подрастающего поколения и вдохновляете их своими достижениями», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал ей дальнейших успехов в предстоящих финальных стадиях турнира.

14 июля стало известно, что 19-летняя Меруерт Камалиденова за выход в ⅛ финала соревнований в Батуми обыграла действующую чемпионку мира среди юниорок — россиянку Анну Шухман.