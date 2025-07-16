СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО согласовали схему закупок американского оружия и приступят к ее реализации в ближайшее время. Он подчеркнул, что Киев начнет получать американское оборонительное и наступательное оружие через европейские страны НАТО, не уточнив, через какие именно. Во вторник Трамп объявил, что первые поставки ЗРК Patriot Украине уже начались.