СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

Таким образом, Италия вслед за Францией, Чехией и Венгрией отказалась следовать примеру Германии, которая на этой неделе объявила о планах закупить у США системы Patriot для дальнейшей передачи Украине, сообщает La Stampa.
Свое решение Рим объяснил двумя причинами. Во-первых, у Италии, в отличие от Германии, практически нет «пространства для бюджетного маневра», благодаря которому она могла бы изыскать средства для участия в такой инициативе. Во-вторых, системы вооружений, которые Киев уже получил, основаны на «иных технологических конфигурациях».
Тем не менее закупки вооружений у США, запланированные Италией ранее, будут выполнены. Речь, в частности, идет о поставке партии истребителей F-35, которые Рим намерен получить в следующем десятилетии, отмечает La Republica.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО согласовали схему закупок американского оружия и приступят к ее реализации в ближайшее время. Он подчеркнул, что Киев начнет получать американское оборонительное и наступательное оружие через европейские страны НАТО, не уточнив, через какие именно. Во вторник Трамп объявил, что первые поставки ЗРК Patriot Украине уже начались.