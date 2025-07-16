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СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

Италия отказалась участвовать в инициативе по закупке в США вооружений для Украины. Основной причиной отказа стало отсутствие средств в бюджете, об этом пишут ведущие итальянские издания La Stampa и La Republica со ссылкой на осведомленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Таким образом, Италия вслед за Францией, Чехией и Венгрией отказалась следовать примеру Германии, которая на этой неделе объявила о планах закупить у США системы Patriot для дальнейшей передачи Украине, сообщает La Stampa.

Свое решение Рим объяснил двумя причинами. Во-первых, у Италии, в отличие от Германии, практически нет «пространства для бюджетного маневра», благодаря которому она могла бы изыскать средства для участия в такой инициативе. Во-вторых, системы вооружений, которые Киев уже получил, основаны на «иных технологических конфигурациях».

Тем не менее закупки вооружений у США, запланированные Италией ранее, будут выполнены. Речь, в частности, идет о поставке партии истребителей F-35, которые Рим намерен получить в следующем десятилетии, отмечает La Republica.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО согласовали схему закупок американского оружия и приступят к ее реализации в ближайшее время. Он подчеркнул, что Киев начнет получать американское оборонительное и наступательное оружие через европейские страны НАТО, не уточнив, через какие именно. Во вторник Трамп объявил, что первые поставки ЗРК Patriot Украине уже начались.

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