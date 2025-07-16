Миссию по наблюдению за парламентскими выборами запустили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. В молдавской столице прошел запуск миссии по наблюдению за процессом парламентских выборов, которые предстоят в стране осенью.
Организатором мероприятия выступил Союз юристов Молдовы. Было отмечено, что одна из его целей заключается в укреплении участия гражданского общества в обеспечении прозрачности, законности и справедливости выборов в Молдове.
В конференции приняли участие представители различных политических партий и общественных организаций, приглашение получила и правящая партия PAS, однако политсила на конференцию не явилась.
«Диктаторский режим не заинтересован в честный и прозрачных выборах!» — прокомментировали такой шаг PAS представители оппозиции.
Важность платформы по наблюдению за выборами подчеркнул лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу.
«Генеральный инспекторат полиции и Центральная избирательная комиссия под контролем нынешней власти откровенно фальсифицируют выборы, особенно в провинции. Республика Молдова — не свободное государство, а захваченное», — отметил политик.
Замглавы Партии развития и объединения Молдовы адвокат Юрий Мэрджиняну выразил обеспокоенность наличием высокого риска фальсификаций на парламентских выборах, так как отсутствует прозрачность и государственный контроль над базами данных.
«Впервые Союз молдавских юристов, членом которого я являюсь, официально зарегистрировался в качестве субъекта мониторинга выборов. Это важный шаг, тем более что мы уже видели, как проходили президентские выборы и референдум — под вопросом и окутанные тайной. Мой вопрос прост: как база данных ЦИК оказалась под контролем государственной компании? Речь идет о базе данных, содержащей информацию обо всех избирателях. Это реальный повод для беспокойства, потому что это позволяет манипулировать и фальсифицировать данные — как и на предыдущих выборах», — отметил юрист.
Лидер партии Moldova Mare Виктория Фуртунэ отметила, что в нынешней Молдове «любой, кто борется за народ, за страну и суверенитет, попадает под санкции».
«Как не попасть под санкции, когда вы разоблачаете связи между министрами, Брюсселем и европейскими институтами, которые способствуют потере нашего суверенитета? Каждый, кто борется сегодня за народ, за страну, за суверенитет, подвергается наказанию», — отметила Фуртунэ.
Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября.