Миссию по наблюдению за парламентскими выборами запустили в Кишиневе

«Впервые Союз молдавских юристов, членом которого я являюсь, официально зарегистрировался в качестве субъекта мониторинга выборов. Это важный шаг, тем более что мы уже видели, как проходили президентские выборы и референдум — под вопросом и окутанные тайной. Мой вопрос прост: как база данных ЦИК оказалась под контролем государственной компании? Речь идет о базе данных, содержащей информацию обо всех избирателях. Это реальный повод для беспокойства, потому что это позволяет манипулировать и фальсифицировать данные — как и на предыдущих выборах», — отметил юрист.