В Самарской области расширяют поддержку для беременных и молодых мам

В рамках нового национального проекта «Семья» в регионе действуют дополнительные меры помощи. С начала 2025 года студентки очной формы обучения могут получить 100 тысяч рублей за раннюю постановку на учёт по беременности (до 12 недель).
Ещё одна выплата в таком же размере предусмотрена для молодых мам 18−25 лет при рождении первого ребёнка. Главное условие — постоянное проживание в области и рождение малыша после 1 сентября 2024 года.
Как отмечают в министерстве социально-демографической и семейной политики, заявления принимаются онлайн через «Социальный портал» или лично в органах соцзащиты.
Кроме денежных выплат, все мамы при выписке из роддома получают набор для новорождённого с необходимыми вещами: одеялом, одеждой и средствами ухода.
Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что поддержка семей остаётся приоритетом. В планах — не только сохранить, но и расширить действующие меры помощи.