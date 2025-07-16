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Глеб Никитин вошел в топ-5 самых упоминаемых глав регионов

По итогам июня Глеб Никитин собрал рекордные 16464 упоминаний.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-5 самых упоминаемых глав регионов по итогам июня. Исследование составил аналитический центр «Г. У. Р. У.» совместно с первым информационным телеграм-агентством «ТелеСтрим».

Согласно информации, для рейтинга специалисты проанализировали количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные аккаунты губернаторов. По итогам июня Глеба Никитина упомянули в мессенджерах 16464 раз. Кроме того, Глеб Никитин стал медиа лидером среди губернаторов ПФО.

Главными поводами июня, привлекшие особое внимание Telegram-каналов, стали презентация Глебом Никитиным уникального цифрового сервиса «калькулятор мер поддержки для семей с детьми», а также публичный призыв губернатора полностью запретить вейпы.