Глеб Никитин вошел в топ-5 самых упоминаемых глав регионов

Согласно информации, для рейтинга специалисты проанализировали количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные аккаунты губернаторов. По итогам июня Глеба Никитина упомянули в мессенджерах 16464 раз. Кроме того, Глеб Никитин стал медиа лидером среди губернаторов ПФО.