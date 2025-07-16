Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-5 самых упоминаемых глав регионов по итогам июня. Исследование составил аналитический центр «Г. У. Р. У.» совместно с первым информационным телеграм-агентством «ТелеСтрим».
Согласно информации, для рейтинга специалисты проанализировали количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные аккаунты губернаторов. По итогам июня Глеба Никитина упомянули в мессенджерах 16464 раз. Кроме того, Глеб Никитин стал медиа лидером среди губернаторов ПФО.
Главными поводами июня, привлекшие особое внимание Telegram-каналов, стали презентация Глебом Никитиным уникального цифрового сервиса «калькулятор мер поддержки для семей с детьми», а также публичный призыв губернатора полностью запретить вейпы.