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Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в уголовное законодательство

Цель поправок — улучшение законодательства.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, вносящий поправки в уголовное законодательство.

Поправки внесены в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.

Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.

Второй блок поправок — совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.

Третий блок поправок — усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.

Четвертый блок поправок — совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.