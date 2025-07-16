Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в уголовное законодательство

АЛМАТЫ, 16 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Закон, вносящий поправки в уголовное законодательство.
Поправки внесены в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие.
Первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства.
Второй блок поправок — совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния.
Третий блок поправок — усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию.
Четвертый блок поправок — совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.