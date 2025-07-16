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В КНР ответили на угрозу генсека НАТО о санкциях из-за России

Власти Китая отвергли предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о введении санкций США в случае продолжения торговли с Россией. Пекин считает, что вместо ведения торговых войн странам следует договариваться.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Китай призвал главу НАТО возобновить диалог, так как «в торговых войнах победителей не бывает», пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Ранее Рютте пригрозил Китаю, а также Бразилии и Индии, что американский президент введет в отношении них вторичные санкции, чтобы оказать давление на российского лидера Владимира Путина. Чтобы избежать ограничений, он порекомендовал главам стран БРИКС «позвонить» президенту РФ и попросить его активнее заниматься урегулированием украинского кризиса.

О «суровых мерах» против Кремля, если договоренность о перемирии между Киевом и Москвой не будет достигнута в течение 50 дней, Дональд Трамп предупредил 14 июля. Он установил для России ультимативный срок — 50 суток, после которого намерен ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть.

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