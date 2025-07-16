В КНР ответили на угрозу генсека НАТО о санкциях из-за России

Ранее Рютте пригрозил Китаю, а также Бразилии и Индии, что американский президент введет в отношении них вторичные санкции, чтобы оказать давление на российского лидера Владимира Путина. Чтобы избежать ограничений, он порекомендовал главам стран БРИКС «позвонить» президенту РФ и попросить его активнее заниматься урегулированием украинского кризиса.
О «суровых мерах» против Кремля, если договоренность о перемирии между Киевом и Москвой не будет достигнута в течение 50 дней, Дональд Трамп предупредил 14 июля. Он установил для России ультимативный срок — 50 суток, после которого намерен ввести торговые пошлины в размере 100% на товары из стран, покупающих российскую нефть.