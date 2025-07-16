США сожгут 500 тонн печенья, предназначенного для детей Афганистана и Пакистана

Печенье стоимостью около 800 тысяч долларов было закуплено Агентством по международному развитию (USAID) во время президентства Джо Байдена и до сих пор хранится на складе в Дубае. После приостановки иностранной помощи администрацией Трампа, сотрудники USAID неоднократно запрашивали разрешение на поставку продовольствия нуждающимся, но ответа не получили. Тем временем срок годности печенья подходит к концу.