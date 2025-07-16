США сожгут 500 тонн печенья, предназначенного для детей Афганистана и Пакистана

Администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию издания Atlantic.
Печенье стоимостью около 800 тысяч долларов было закуплено Агентством по международному развитию (USAID) во время президентства Джо Байдена и до сих пор хранится на складе в Дубае. После приостановки иностранной помощи администрацией Трампа, сотрудники USAID неоднократно запрашивали разрешение на поставку продовольствия нуждающимся, но ответа не получили. Тем временем срок годности печенья подходит к концу.
«Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом… Эта еда, которая предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, превратится в пепел», — пишет Atlantic.
Согласно подсчетам, этого объема печенья достаточно, чтобы прокормить около 1,5 миллиона детей в течение недели. При этом расходы на уничтожение продовольствия составят 130 тысяч долларов из средств американских налогоплательщиков. Собеседники Atlantic подчеркнули, что ранее никогда не сталкивались с ситуацией, когда американское правительство отказывалось бы использовать уже имеющееся продовольствие.
История с печеньем происходит на фоне ревизии деятельности USAID нынешней администрацией США. Агентство подвергается жесткой критике. Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США, назвал его «преступной организацией».
Исполняющий обязанности главы USAID Марко Рубио подтвердил намерения «проверить агентство сверху донизу». По его словам, средства расходовались не в американских интересах. При этом он не исключил, что по итогам проверки некоторые программы помощи могут быть возобновлены или даже расширены.