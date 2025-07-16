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Травников посетил международный выставочный центр «Жемчужина ШОС»

Данный центр был открыт 23 мая по поручению главы Новосибирской области в Демонстрационной зоне ШОС в городе Циндао.

Губернатор Андрей Травников посетил Информационно-деловой центр Новосибирской области, открытый 23 мая в Циндао (КНР) по поручению главы региона. Центр призван содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Новосибирской областью и Китаем, который является ключевым внешнеторговым партнером региона.

Травников поблагодарил китайскую сторону за поддержку и отметил диверсифицированную экономику Новосибирской области, ее роль как логистического центра в азиатской части России и заинтересованность в увеличении экспорта и импорта. Центр в Циндао призван стать площадкой для российских экспортеров и китайских поставщиков.

Китайская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и планирует открыть аналогичные центры в других регионах КНР. Новосибирские бизнесмены поддержали создание представительства в Циндао, учитывая его портовую инфраструктуру.

На площадке Центра проходят презентации инвестиционных проектов, в том числе строительство маслозавода для экспорта продукции в Китай и логистический проект ООО «Евросиб-ТЛБ». С момента открытия в шоуруме Центра представлена продукция 15 новосибирских компаний, а делегация региона уже подписала ряд документов с китайскими партнерами.

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