Травников посетил международный выставочный центр «Жемчужина ШОС»

Губернатор Андрей Травников посетил Информационно-деловой центр Новосибирской области, открытый 23 мая в Циндао (КНР) по поручению главы региона. Центр призван содействовать развитию торгово-экономического сотрудничества между Новосибирской областью и Китаем, который является ключевым внешнеторговым партнером региона.
Травников поблагодарил китайскую сторону за поддержку и отметил диверсифицированную экономику Новосибирской области, ее роль как логистического центра в азиатской части России и заинтересованность в увеличении экспорта и импорта. Центр в Циндао призван стать площадкой для российских экспортеров и китайских поставщиков.
Китайская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем развитии отношений и планирует открыть аналогичные центры в других регионах КНР. Новосибирские бизнесмены поддержали создание представительства в Циндао, учитывая его портовую инфраструктуру.
На площадке Центра проходят презентации инвестиционных проектов, в том числе строительство маслозавода для экспорта продукции в Китай и логистический проект ООО «Евросиб-ТЛБ». С момента открытия в шоуруме Центра представлена продукция 15 новосибирских компаний, а делегация региона уже подписала ряд документов с китайскими партнерами.