Шойгу: в Европе могут «надуть» Трампа и не повысить военные расходы

Секретарь СБ полагает, что страны Европы «могут пойти на ухищрения» и выдать за «смежные» расходы затраты на строительство дорог, мостов, транспортных узлов и другой гражданской инфраструктуры. «Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально», — отметил Шойгу. На саммите НАТО в Гааге в июне страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.