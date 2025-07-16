Шойгу: в Европе могут «надуть» Трампа и не повысить военные расходы

«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту».
Секретарь СБ полагает, что страны Европы «могут пойти на ухищрения» и выдать за «смежные» расходы затраты на строительство дорог, мостов, транспортных узлов и другой гражданской инфраструктуры. «Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально», — отметил Шойгу. На саммите НАТО в Гааге в июне страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а еще 1,5% выделить на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.