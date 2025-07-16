Глава Башкирии встретился с делегацией Узбекистана

«Мы сформировали и направили вам списки работодателей, которые планируют привлекать иностранную рабочую силу. Готовы и дальше содействовать в трудоустройстве ваших сограждан при условии соблюдения ими норм и правил российского законодательства, — заявил Глава Башкортостана. — Это и в наших интересах. Более 30 тысяч выходцев из Башкортостана проживают именно в Узбекистане. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они жили и трудились в достойных условиях».