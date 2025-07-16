Глава Башкирии встретился с делегацией Узбекистана

Радий Хабиров назвал торгово-экономическое взаимодействие важным вектором развития двусторонних отношений и назвал Узбекистан одним из стратегических партнеров региона. На сегодняшний день подписано 14 межрегиональных и межведомственных соглашений, открыто постоянное представительство в Ташкенте.
«Сейчас в работе находится дорожная карта торгово-экономического сотрудничества Башкортостана и Узбекистана на 2024−2026 годы. Часть мероприятий уже реализовали, а часть нужно актуализировать. Готовим обновлённую редакцию этого документа», — сообщил Радий Хабиров.
Одно из направлений совместной работы — вопросы трудовой миграции. Только в 2024 году в Башкортостан прибыли более 160 тысяч жителей других государств, четверть из которых — из Узбекистана.
В 2025 году из 18 тысяч оформленных патентов на работу в Башкортостане 75 процентов получили граждане Узбекистана.
«Мы сформировали и направили вам списки работодателей, которые планируют привлекать иностранную рабочую силу. Готовы и дальше содействовать в трудоустройстве ваших сограждан при условии соблюдения ими норм и правил российского законодательства, — заявил Глава Башкортостана. — Это и в наших интересах. Более 30 тысяч выходцев из Башкортостана проживают именно в Узбекистане. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они жили и трудились в достойных условиях».
В свою очередь Олимжон Абдуллаев констатировал успешное взаимодействие с Башкортостаном, а также высокий потенциал реализации совместных проектов.
«У наших взаимоотношений — давняя история, и они не подвержены внешним влияниям. У нас схожие традиции, обычаи, культура, религия, — сказал Олимжон Абдуллаев. — Узбекистан последовательно выступает за упорядоченную, безопасную и регулируемую миграцию. Мы высоко ценим те условия, которые создают в Башкортостане для легального трудоустройства наших соотечественников».
Как подчеркнул Олимжон Абдуллаев, Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества по самым разным направлениям. Среди них — экономическое взаимодействие, инвестиционные и гуманитарные проекты, культурно-научный обмен. У двух республик большой потенциал и его нужно развивать, добавил он и выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям, откроет новые горизонты для сотрудничества.
В завершение рабочей встречи Радий Хабиров предложил организовать в уфимском дворце борьбы дружеский турнир по национальной борьбе куреш между юными спортсменами Башкортостана и Узбекистана.