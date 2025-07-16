Песков: Россия призывает надавить на Киев для начала прямых переговоров

Россия и Украина провели последние переговоры в Стамбуле полтора месяца назад. Дата третьего раунда до сих пор не определена. В Кремле вновь заявили о готовности к продолжению диалога и призвали другие страны надавить на Киев, чтобы тот согласился на переговоры. При этом на Западе полагают, что урегулированию препятствует Россия. Генсек НАТО потребовал от союзников Москвы позвонить Путину и сказать, чтобы он «серьезно относился к мирным переговорам». Что будет с урегулированием после ультиматума Трампа и как РФ может использовать отведенные им 50 дней — в материале «Газеты.Ru».